***JCRAV* *IAZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.08.2022 16:00
***JCRAV******IAZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [IAZ]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kredi Derecelendirme iptal bildirimi.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053486
BIST
17:452.795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:4517,9388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:4518,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:451.036,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.036,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:43
|DOGUB
|4,84
|44.840.339
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.849.364
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.251.889
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|45.223.043
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.798.024
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.415.068
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|20.874.134
|% -9,96
|
|KZBGY
|35,96
|40.050.441
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|134.682.965
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|THYAO
|59,15
|5.420.731.620
|% 0,68
|
|ISCTR
|5,99
|2.592.815.753
|% -5,82
|
|TUPRS
|284,70
|1.775.399.183
|% 4,10
|
|SASA
|50,45
|1.761.774.596
|% -2,98
|
|EKGYO
|3,48
|1.697.273.375
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,48
|1.697.273.375
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,99
|2.592.815.753
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,27
|1.662.228.436
|% 1,35
|
|ZOREN
|2,60
|710.675.863
|% 9,70
|
|MOBTL
|1,99
|500.325.943
|% 5,85
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9215
|17,9459
|% -0,02
|
|Euro
|18,3311
|18,3422
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,6783
|21,7870
|% 0,41
|
|Frank
|18,7759
|18,8890
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,05
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|6,13
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.940
|6.995
|8,00
|
|Yarım
|3.382
|3.420
|4,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,52
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|1,32
|