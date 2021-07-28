***JCRAV* *IHEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.07.2021 10:45
***JCRAV******IHEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/03/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/03/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/07/2021
Açıklama
İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
82,45 88,3 84,58 86,08 85,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952207
BIST
15:241.388
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 27,50
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:248,4973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0509
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:2410,1154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0219
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:24498,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,88
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:24
|KTSKR
|20,02
|12.208.615
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.309
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.646.245
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.922.502
|% 9,47
|
|EDATA
|13,59
|126.049.445
|% 9,24
|
|MEGAP
|7,40
|62.906.693
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.906.693
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,06
|929.737.853
|% 7,10
|
|GARAN
|8,26
|759.894.566
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,84
|742.317.598
|% 4,12
|
|THYAO
|12,87
|509.290.895
|% 2,47
|
|PETKM
|5,67
|305.113.787
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,84
|742.317.598
|% 4,12
|
|GARAN
|8,26
|759.894.566
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|183.165.252
|% 1,33
|
|KARSN
|4,16
|275.522.566
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|65.450.571
|% 0,96
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4942
|8,4973
|% -0,60
|
|Euro
|10,1070
|10,1154
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8252
|11,8845
|% -0,22
|
|Frank
|9,3146
|9,3707
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2589
|2,2702
|% -0,60
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|20,29
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|9,82
|
|Çeyrek
|796
|815
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,40
|
Seans Raporu
15:24
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