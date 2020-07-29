***JCRAV* *IHLAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.07.2020 10:59
***JCRAV******IHLAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [IHLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2010
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/07/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2020
Açıklama
JCR-ER, İHLAS HOLDİNG AŞ'nin
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu (8.47)'den (8.48)'e, revize etti, görünümü ise (Stabil) olarak belirledi. Şirket'in dört ana bölümden aldığı uyum notlarının tarihsel ekteki PDF dosyasındayer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
81,86 87,4 82,58 85,93 84,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863183
BIST
14:471.138
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -15,09
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
14:476,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,0620
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|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
14:478,1916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0561
|Açılış
|: 8,2350
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|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
14:47437,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,12
|Açılış
|: 437,99
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|39.487.383
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.526.204
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.711.137
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.463.197
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.254.770
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|697.358
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|35,98
|1.459.368.949
|% -1,37
|
|GUSGR
|6,28
|1.213.268.375
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,20
|881.633.682
|% -0,90
|
|GARAN
|7,28
|659.591.721
|% -1,62
|
|KRDMD
|3,01
|543.694.862
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,20
|881.633.682
|% -0,90
|
|TSKB
|1,15
|237.449.394
|% -1,71
|
|IHLAS
|0,90
|182.261.181
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,28
|1.213.268.375
|% 5,37
|
|KRDMD
|3,01
|543.694.862
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9940
|9,0391
|% 0,64
|
|Frank
|7,5508
|7,5962
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8498
|1,8590
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.874
|2.903
|6,80
|
|Tam
|2.960
|2.985
|7,00
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,40
|
|Çeyrek
|721
|729
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,28
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|
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