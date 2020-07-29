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***JCRAV* *IHLAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

29.07.2020 10:59
GÜNCEL HABERLER



***JCRAV******IHLAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [IHLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2010
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/07/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2020
Açıklama

JCR-ER, İHLAS HOLDİNG AŞ'nin
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu (8.47)'den (8.48)'e, revize etti, görünümü ise (Stabil) olarak belirledi. Şirket'in dört ana bölümden aldığı uyum notlarının tarihsel ekteki PDF dosyasındayer almaktadır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
81,86 87,4 82,58 85,93 84,77




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863183


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Tam 2.960 2.985 7,00  
Yarım 1.437 1.457 3,40  
Çeyrek 721 729 1,70  
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