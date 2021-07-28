***JCRAV* *IHLAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.07.2021 10:30
***JCRAV******IHLAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [IHLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/03/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/03/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/07/2021
Açıklama
İhlas Holding A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
81,86 87,4 83,48 86,15 84,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952200
BIST
11:481.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
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|Açılış
|: 1.371
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,4880
11:4810,1365
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11:48498,86
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|Açılış
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500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KTSKR
|20,02
|11.732.259
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.556.819
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|14.978.955
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|30.503.495
|% 9,47
|
|MTRKS
|33,78
|51.652.813
|% 8,62
|
|MEGAP
|7,40
|61.036.114
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.036.114
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.528.429
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|AVGYO
|3,16
|6.367.372
|% -3,66
|
|GARAN
|8,23
|408.825.257
|% 0,37
|
|THYAO
|12,78
|301.148.993
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,66
|285.903.290
|% 1,73
|
|EREGL
|19,36
|228.809.863
|% 3,36
|
|KARSN
|4,11
|202.460.608
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,28
|130.764.791
|% 0,88
|
|GARAN
|8,23
|408.825.257
|% 0,37
|
|KARSN
|4,11
|202.460.608
|% 0,98
|
|KRDMD
|7,66
|285.903.290
|% 1,73
|
|PETKM
|5,64
|192.851.835
|% 0,36
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5056
|8,5114
|% -0,43
|
|Euro
|10,1025
|10,1365
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8532
|11,9126
|% 0,02
|
|Frank
|9,3409
|9,3972
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2637
|2,2750
|% -0,39
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,69
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,72
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