***JCRAV* *INVEO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.05.2023 13:42
***JCRAV******INVEO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Inveo Yatırım Holding A.Ş. Kredi Derecelendirme iptal bildirimi.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144418
BIST
15:424.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,53
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4219,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4221,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0210
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:421.243,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.243,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:40
|GRTRK
|25,74
|7.234.845
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.625.478
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|20.038.809
|% 9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.830.053
|% -9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.803.009
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.544.244
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,35
|16.870.621
|% -9,85
|
|IMASM
|24,80
|156.279.089
|% -9,42
|
|THYAO
|129,00
|2.759.663.616
|% 0,94
|
|EREGL
|33,02
|1.745.560.151
|% -0,36
|
|KOPOL
|48,32
|1.559.533.455
|% -3,36
|
|SISE
|37,36
|1.321.921.127
|% 1,36
|
|EUPWR
|78,95
|1.314.199.489
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|812.746.499
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,56
|861.039.231
|% 0,95
|
|KOZAL
|18,47
|1.159.126.506
|% -2,17
|
|ISCTR
|10,97
|657.620.875
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,20
|919.296.395
|% 0,93
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4653
|19,4717
|% 0,17
|
|Euro
|21,3688
|21,3890
|% 0,10
|
|Sterlin
|24,2031
|24,3245
|% -0,12
|
|Frank
|21,5940
|21,7241
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1760
|5,2019
|% 0,09
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|2,97
|
|Cumhuriyet
|8.949
|9.084
|-154,00
|
|Tam
|9.068
|9.279
|-74,00
|
|Yarım
|4.400
|4.531
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.259
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,28
|