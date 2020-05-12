***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2020 11:52
***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ERİŞAH ARICAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen
ATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
AYDIN GÜNDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BİLAL SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
CEM DEMİROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen
TAKEFUMI EMORI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844374
BIST
13:1198.722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 930,07
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.747
En Düşük
97.740
13:117,0287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0444
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
13:117,6190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
13:11385,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,76
|Açılış
|: 385,27
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.549.271
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.160.148
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.314
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|637.936
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|790.530
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|51.645.392
|% -5,50
|
|SEYKM
|10,96
|20.741.270
|% -4,94
|
|RODRG
|2,25
|190.695
|% -4,26
|
|ERSU
|4,86
|6.776.854
|% -3,95
|
|ECILC
|5,31
|440.609.167
|% 7,71
|
|ISFIN
|3,77
|363.522.623
|% -3,33
|
|ALKIM
|15,93
|310.164.569
|% 9,94
|
|ASELS
|27,20
|299.173.657
|% 1,27
|
|MGROS
|33,32
|296.574.381
|% 5,44
|
|IHLGM
|1,20
|175.877.679
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,39
|282.157.536
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,60
|70.594.405
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,77
|363.522.623
|% -3,33
|
|CEMAS
|1,08
|96.805.270
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6464
|8,6897
|% -0,58
|
|Frank
|7,2046
|7,2480
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8661
|1,8754
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,83
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.525
|-13,00
|
|Tam
|2.555
|2.590
|-13,30
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,70
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|0,43
|