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***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2020 10:19
GÜNCEL HABERLER



***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye 02123525673-74 02123525675




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854794


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,79% |  2.073,97
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.015 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 16,06 1.913.303 % 10,00  
PKENT 189,20 2.438.860 % 10,00  
ORMA 6,49 182.603 % 10,00  
VKFYO 4,81 8.960.966 % 9,82  
KENT 686,00 21.832.610 % 9,50  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5322 8,5750 % -0,06  
Frank 7,2433 7,2870 % 0,27  
Riyal 1,8221 1,8313 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 1,88  
Altın Gr. 392 392 -0,39  
Cumhuriyet 2.540 2.559 4,90  
Tam 2.614 2.626 5,10  
Yarım 1.270 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 18,19 18,23 0,21  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 0,04  
B. Petrol 43,58 43,58 0,78  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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