***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2020 10:19
***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye 02123525673-74 02123525675
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854794
BIST
11:37117.822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 2.073,97
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:376,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:377,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:37391,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 391,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.913.303
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.438.860
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.960.966
|% 9,82
|
|KENT
|686,00
|21.832.610
|% 9,50
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,48
|8.024.586
|% -6,67
|
|SISE
|6,00
|473.336.010
|% 4,53
|
|IHLGM
|1,79
|405.238.542
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,33
|351.812.514
|% 3,03
|
|GARAN
|8,36
|313.022.602
|% 1,70
|
|THYAO
|11,99
|286.922.753
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,79
|405.238.542
|% 6,55
|
|IHLAS
|0,92
|120.700.022
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|212.652.929
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,07
|202.147.139
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,64
|150.428.313
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5322
|8,5750
|% -0,06
|
|Frank
|7,2433
|7,2870
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,88
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.559
|4,90
|
|Tam
|2.614
|2.626
|5,10
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,04
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|0,78
|
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11:52HATEK
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