***JCRAV* *KARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2021 15:30
***JCRAV******KARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965518
BIST
16:251.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:258,8706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:2510,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0508
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:25494,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 494,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:25
|MANAS
|17,29
|40.607.902
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.443.852
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.422.805
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.345.831
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.401.132
|% -9,98
|
|GARFA
|12,89
|7.035.569
|% -9,86
|
|EDATA
|10,03
|85.627.798
|% -8,65
|
|GOLTS
|37,00
|63.442.241
|% -8,60
|
|GARAN
|9,01
|1.166.582.194
|% 1,92
|
|THYAO
|13,82
|940.980.756
|% 0,29
|
|KOZAL
|96,30
|442.153.100
|% 2,07
|
|TUPRS
|111,70
|412.466.008
|% -1,06
|
|SISE
|8,08
|404.853.390
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,37
|334.354.046
|% 1,28
|
|GARAN
|9,01
|1.166.582.194
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,78
|132.428.561
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,22
|362.377.909
|% 0,97
|
|THYAO
|13,82
|940.980.756
|% 0,29
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8663
|8,8706
|% 0,00
|
|Euro
|10,3108
|10,3268
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,8834
|11,9430
|% -0,69
|
|Frank
|9,4770
|9,5341
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3531
|2,3649
|% -0,14
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,88
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|3,42
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|1,66
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,17
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|-0,68
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 55 artarak (% 0.62 ) 1, 222
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MANAS, EUYO, KAPLM, BEYAZ, DOBUR, ISBIR, ATAGY
-
16:35
MANAS, IHEVA, ISBIR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:35
YEOTK, EDATA, SEKFK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:35
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 96 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 98 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 27 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem