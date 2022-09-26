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***JCRAV* *KARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

26.09.2022 15:20
***JCRAV* *KARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***JCRAV******KARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065226


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BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KMPUR 58,00 100.096.804 % 9,95  
KUVVA 45,08 1.674.158 % 9,95  
ISFIN 6,86 46.611.620 % 9,94  
KONTR 58,10 393.048.346 % 9,93  
ARASE 121,90 126.299.034 % 9,92  
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16:36 Alış Satış %  
Dolar 18,4798 18,4861 % 0,06  
Euro 17,8115 17,8284 % 0,53  
Sterlin 19,8116 19,9110 % 0,75  
Frank 18,6356 18,7479 % 0,70  
Riyal 4,8991 4,9237 % 0,13  
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16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.637 14,76  
Altın Gr. 973 973 10,06  
Cumhuriyet 6.576 6.676 -33,00  
Tam 6.615 6.685 6,00  
Yarım 3.218 3.268 0,00  
Çeyrek 1.614 1.634 5,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,35  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 0,20  
B. Petrol 84,44 84,44 1,58  
Seans Raporu 16:36
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