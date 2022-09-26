***JCRAV* *KARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.09.2022 15:20
***JCRAV******KARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [KARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065226
BIST
16:383.293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 32,53
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
16:3818,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
16:3817,8284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0942
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
16:38973,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,36
|Açılış
|: 973,36
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KMPUR
|58,00
|100.096.804
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.611.620
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|393.048.346
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|126.299.034
|% 9,92
|
|ULUFA
|5,76
|1.152.184
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|17.385.478
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.562.749
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.046.491.094
|% -9,88
|
|SKBNK
|2,06
|1.359.479.603
|% -9,65
|
|THYAO
|71,65
|3.743.788.853
|% 3,24
|
|GARAN
|19,94
|2.841.024.512
|% 3,48
|
|TSKB
|2,50
|2.769.863.588
|% -4,58
|
|YKBNK
|7,39
|2.644.682.979
|% 6,64
|
|SASA
|67,75
|2.425.788.183
|% 2,11
|
|TSKB
|2,50
|2.769.863.588
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,06
|1.359.479.603
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,07
|1.918.016.896
|% 3,56
|
|YKBNK
|7,39
|2.644.682.979
|% 6,64
|
|ISCTR
|8,00
|2.330.777.211
|% 4,30
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4798
|18,4861
|% 0,06
|
|Euro
|17,8115
|17,8284
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,8116
|19,9110
|% 0,75
|
|Frank
|18,6356
|18,7479
|% 0,70
|
|Riyal
|4,8991
|4,9237
|% 0,13
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,76
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,06
|
|Cumhuriyet
|6.576
|6.676
|-33,00
|
|Tam
|6.615
|6.685
|6,00
|
|Yarım
|3.218
|3.268
|0,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|1,58
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TUPRS
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 57 artarak (% 1.09 ) 2, 919
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, KMPUR, ISFIN, KONTR
-
16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SKBNK, EGSER, ZOREN, ISGYO, ULUFA
-
16:50
BRMEN, KMPUR, SUNTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında