***JCRAV* *KATMR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2021 14:01
***JCRAV******KATMR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [KATMR]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965498
BIST
15:451.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
15:458,8528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
15:4510,3163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0613
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
15:45494,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,44
|Açılış
|: 494,99
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MANAS
|17,29
|38.640.161
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.418.295
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.616.511
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|167.107.963
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.364.453
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.628.490
|% -9,65
|
|GARFA
|13,08
|6.023.146
|% -8,53
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GARAN
|9,04
|1.017.825.394
|% 2,26
|
|THYAO
|13,79
|888.444.838
|% 0,07
|
|KOZAL
|96,40
|413.005.833
|% 2,17
|
|SISE
|8,09
|389.783.514
|% 0,87
|
|TUPRS
|111,60
|383.698.178
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,39
|307.637.210
|% 2,14
|
|GARAN
|9,04
|1.017.825.394
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,79
|119.326.434
|% 0,56
|
|THYAO
|13,79
|888.444.838
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,23
|329.509.288
|% 1,16
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8497
|8,8528
|% -0,20
|
|Euro
|10,3107
|10,3163
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8851
|11,9448
|% -0,67
|
|Frank
|9,4809
|9,5380
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3523
|2,3641
|% -0,18
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|5,54
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|2,06
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|1,00
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|77,79
|77,79
|-0,56
|
Seans Raporu
15:45
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-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 35 artarak (% 0.77 ) 1, 490
-
16:00XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 8, 265.00 milyon TL de
-
16:00PKART
Yüzde 5.88 oranında artışla 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 762, 614 adet işlem
-
15:59RALYH
Yüzde 5.97 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 685, 974 adet işlem
-
15:58IHEVA
Yüzde 8.70 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 708, 165 adet işlem