***JCRAV* *KNTFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******KNTFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [KNTFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Kent Faktoring A.Ş.nin periyodik kredi derecelendirme revizyon sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A- (Trk)', ‘A-1 (Trk)', Görünümlerini ise ‘Pozitif' olarak teyit etti. Uzun Vadeli Uluslararası Notunu ise ‘BB' seviyesinde teyit etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830272BIST