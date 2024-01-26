***JCRAV* *KOPOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.01.2024 10:56
***JCRAV******KOPOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [KOPOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuruluşumuz tarafından 24.01.2024 tarihinde gönderilen bildirim formunda sehven farklı belirtilen şirket unvanı ve 9. madde güncellenmiş olup ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242934
BIST
'
12:248.246
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 75,82
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.246
12:2430,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0809
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2432,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0320
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:241.968,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.968,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:24
|TARKM
|742,50
|491.588.060
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.826.468
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.039.302
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,05
|1.140.643.721
|% -6,03
|
|GLBMD
|39,86
|22.127.780
|% -4,32
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|254,50
|3.524.705.431
|% 0,89
|
|BINHO
|504,50
|2.413.560.573
|% 7,28
|
|EREGL
|43,10
|1.995.558.154
|% 0,65
|
|TCELL
|68,90
|1.574.605.640
|% 2,91
|
|ISCTR
|25,08
|1.428.778.066
|% 1,21
|
|QUAGR
|4,05
|1.140.643.721
|% -6,03
|
|EKGYO
|9,63
|1.033.043.751
|% 0,21
|
|ZOREN
|4,53
|475.792.334
|% 2,49
|
|ISCTR
|25,08
|1.428.778.066
|% 1,21
|
|AKFGY
|2,06
|109.337.880
|% 0,98
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3142
|30,3233
|% 0,27
|
|Euro
|32,9030
|32,9153
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,3968
|38,5894
|% 0,18
|
|Frank
|34,8638
|35,0738
|% 0,34
|
|Riyal
|8,0584
|8,0988
|% 0,19
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|898,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,65
|939,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,78
|2.019,99
|% 0,66
|