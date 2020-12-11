***JCRAV* *KORTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 09:00
***JCRAV******KORTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Derecelendirme sürecinde Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin konsolide yapısının Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)' olarak aşağı yönlü revize etmiş, görünümünü ‘Stabil' olarak belirlemiş ve yatırım yapılabilir düzeydeki derecelendirmeyi korumuştur. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise JCR-ER'ın ulusal-küresel derecelendirme eşleştirme metodolojisi çerçevesinde ‘BB/Negatif' olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892717
BIST
10:271.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:277,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9394
En Düşük
7,8772
10:279,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:27467,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 467,23
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DITAS
|38,72
|4.307.910
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.386.689
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,11
|5.609.904
|% -6,80
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|ADESE
|2,66
|9.060.855
|% -5,00
|
|BRMEN
|2,45
|507.480
|% -4,67
|
|SISE
|7,19
|497.281.869
|% 0,42
|
|PETKM
|4,82
|289.496.712
|% 2,12
|
|GARAN
|9,49
|287.942.078
|% -0,11
|
|ODAS
|3,80
|252.998.710
|% -2,06
|
|ASELS
|17,45
|159.839.415
|% -1,02
|
|SISE
|7,19
|497.281.869
|% 0,42
|
|ODAS
|3,80
|252.998.710
|% -2,06
|
|PETKM
|4,82
|289.496.712
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,44
|74.598.859
|% 0,70
|
|TSKB
|1,81
|90.765.868
|% -1,09
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9314
|7,9382
|% 0,61
|
|Euro
|9,6306
|9,6383
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,5258
|10,5786
|% 0,59
|
|Frank
|8,9079
|8,9615
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1070
|2,1176
|% 0,44
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,29
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,00
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|0,36
|