***JCRAV* *KORTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******KORTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [KORTS]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Derecelendirme sürecinde Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin konsolide yapısının Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)' olarak aşağı yönlü revize etmiş, görünümünü ‘Stabil' olarak belirlemiş ve yatırım yapılabilir düzeydeki derecelendirmeyi korumuştur. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise JCR-ER'ın ulusal-küresel derecelendirme eşleştirme metodolojisi çerçevesinde ‘BB/Negatif' olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892717BIST