***JCRAV* *LIDER*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.06.2020 16:30
***JCRAV******LIDER*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating ile LDR Turizm A.Ş. arasında 13 Ekim 2016 tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi, firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848788
BIST
17:48109.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 955,97
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:486,7344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:487,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:48367,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -4,76
|Açılış
|: 367,37
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|24.959.635
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.034.743
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.533.392
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.744.387
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|IDGYO
|4,66
|15.478.474
|% -6,80
|
|GARAN
|8,23
|1.445.249.510
|% 2,11
|
|ASELS
|31,96
|924.269.506
|% -2,02
|
|EKGYO
|1,66
|645.925.658
|% -2,92
|
|THYAO
|12,56
|636.033.398
|% -0,40
|
|AEFES
|19,59
|543.344.135
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,66
|645.925.658
|% -2,92
|
|ODAS
|2,09
|373.351.934
|% 5,03
|
|GARAN
|8,23
|1.445.249.510
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,44
|300.543.595
|% 0,83
|
|ADESE
|1,65
|196.235.715
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4570
|8,4994
|% 0,90
|
|Frank
|6,9810
|7,0230
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7915
|1,8005
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-32,29
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|2.384
|2.415
|-41,20
|
|Tam
|2.454
|2.485
|-34,60
|
|Yarım
|1.198
|1.213
|-20,70
|
|Çeyrek
|599
|607
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|-0,39
|