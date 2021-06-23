***JCRAV* *MGROS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.06.2021 09:30
***JCRAV******MGROS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [MGROS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Migros Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943686
BIST
10:541.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.411
En Düşük
1.405
10:548,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6810
En Düşük
8,6368
10:5410,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0500
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3735
En Düşük
10,3104
10:54495,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,38
|Açılış
|: 495,54
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler10:54
|VKFYO
|8,06
|14.128.624
|% 9,96
|
|DAGHL
|15,05
|12.731.475
|% 9,93
|
|CEOEM
|16,43
|53.274.803
|% 9,68
|
|YESIL
|2,39
|31.387.326
|% 9,63
|
|TKURU
|203,00
|5.035.923
|% 9,61
|
|KRGYO
|5,68
|3.994.297
|% -4,05
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|FLAP
|2,63
|12.155.955
|% -3,31
|
|TSGYO
|3,27
|4.273.069
|% -3,25
|
|SEKFK
|6,41
|6.744.818
|% -3,03
|
|THYAO
|14,61
|275.287.585
|% 0,34
|
|GARAN
|8,33
|251.526.853
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,14
|201.514.275
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,23
|142.764.170
|% 2,29
|
|KRDMD
|6,75
|123.059.435
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,14
|201.514.275
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,23
|142.764.170
|% 2,29
|
|GARAN
|8,33
|251.526.853
|% 0,73
|
|THYAO
|14,61
|275.287.585
|% 0,34
|
|KRDMD
|6,75
|123.059.435
|% 1,50
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6672
|8,6699
|% 0,35
|
|Euro
|10,3564
|10,3604
|% 0,48
|
|Sterlin
|12,0661
|12,1266
|% 0,31
|
|Frank
|9,3926
|9,4492
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3055
|2,3171
|% 0,37
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,56
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,36
|