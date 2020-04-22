***JCRAV* *MPARK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.04.2020 14:30
***JCRAV******MPARK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde "MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Konsolide Yapısı" ile Mevcut Tahvil/Bono İhraçları'nı, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-2(Trk)' olarak teyit etmiş, görünümünü ise ‘Pozitif' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘B' olarak teyit edilmiş olup, görünümler ise Japan Credit Rating Agency Ltd'in 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘Negatif'' olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839785
BIST
14:3498.318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 699,23
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
14:346,9966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
14:347,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
14:34382,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,55
|Açılış
|: 382,86
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
383,12
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|17.565.652
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.161.499
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
|
|CASA
|16,63
|129.592
|% 9,99
|
|CEOEM
|3,29
|21.625.842
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,54
|7.743.796
|% -4,51
|
|METAL
|0,85
|54.607
|% -4,49
|
|GARAN
|8,16
|563.316.123
|% -0,24
|
|SOKM
|10,61
|402.875.056
|% 9,72
|
|ECILC
|4,77
|311.385.281
|% 2,58
|
|ASELS
|26,94
|274.147.699
|% -0,07
|
|GSRAY
|2,71
|272.940.473
|% 6,69
|
|DOHOL
|1,80
|242.097.527
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,71
|272.940.473
|% 6,69
|
|KARSN
|1,57
|150.189.301
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,00
|155.591.229
|% 0,50
|
|ODAS
|1,63
|114.336.238
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6310
|8,6743
|% 0,96
|
|Frank
|7,2023
|7,2457
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|11,83
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,64
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.515
|30,80
|
|Tam
|2.520
|2.580
|31,60
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|15,40
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|19,35
|19,35
|0,02
|
Seans Raporu
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-
14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 495, 24 artarak (% 0.43 ) 116, 025
-
14:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SOKM, ECILC
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14:49XU100
Endeks 98, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 6, 941.00 milyon TL de
-
14:49ERSU
Yüzde 9.56 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 402, 536 adet işlem
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14:48ARMDA
Yüzde 7.08 oranında artışla 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 949 adet işlem