***JCRAV* *MPARK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******MPARK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [MPARK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde "MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Konsolide Yapısı" ile Mevcut Tahvil/Bono İhraçları'nı, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-2(Trk)' olarak teyit etmiş, görünümünü ise ‘Pozitif' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘B' olarak teyit edilmiş olup, görünümler ise Japan Credit Rating Agency Ltd'in 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘Negatif'' olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839785BIST