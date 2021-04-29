***JCRAV* *MPARK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.04.2021 10:00
***JCRAV******MPARK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [MPARK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932176
BIST
13:201.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:208,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0547
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
13:209,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:20469,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,91
|Açılış
|: 469,17
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:20
|INTEM
|44,26
|8.342.027
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.888.386
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|89.842.064
|% 9,92
|
|MERIT
|253,00
|722.089
|% 9,86
|
|KRTEK
|11,70
|69.696.797
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.549.490
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,38
|67.420.577
|% -9,34
|
|KOZAL
|113,20
|682.178.178
|% 4,43
|
|THYAO
|12,12
|532.590.397
|% 1,17
|
|EREGL
|19,15
|456.754.840
|% -0,57
|
|PETKM
|6,66
|440.510.323
|% -0,60
|
|GARAN
|7,24
|400.204.068
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|180.696.538
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,12
|145.581.662
|% 0,95
|
|PETKM
|6,66
|440.510.323
|% -0,60
|
|GARAN
|7,24
|400.204.068
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,16
|353.160.769
|% 0,56
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2518
|8,2577
|% 0,67
|
|Euro
|9,9808
|9,9898
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4585
|11,5159
|% 0,53
|
|Frank
|9,0561
|9,1106
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1957
|2,2067
|% 0,72
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-4,74
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,25
|67,25
|-0,80
|