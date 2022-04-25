***JCRAV* *MPARK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.04.2022 18:15
***JCRAV******MPARK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. JCR E
17:392.420
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -63,06
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:3914,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0366
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:3915,7718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0619
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7610
17:39906,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,04
|Açılış
|: 906,97
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ACSEL
|43,12
|68.704.833
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.779.051
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.185.636
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.435.807
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,84
|273.784.138
|% -9,60
|
|KGYO
|4,68
|22.062.457
|% -8,77
|
|GSDDE
|4,04
|44.405.021
|% -8,39
|
|THYAO
|39,28
|6.696.822.074
|% -0,81
|
|KRDMD
|14,71
|3.006.354.165
|% -2,32
|
|GARAN
|14,97
|1.897.742.352
|% 0,00
|
|EREGL
|33,22
|1.897.144.566
|% -3,71
|
|SISE
|17,69
|1.878.879.419
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,62
|1.293.835.384
|% -5,07
|
|YKBNK
|4,98
|1.717.055.586
|% -2,92
|
|ODAS
|2,40
|778.068.788
|% -3,23
|
|TSKB
|1,90
|388.654.880
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,71
|3.006.354.165
|% -2,32
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7948
|14,8043
|% 0,25
|
|Euro
|15,7587
|15,7718
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,6603
|18,7539
|% -0,61
|
|Frank
|15,3766
|15,4692
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9354
|3,9551
|% 0,18
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,09
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,16
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,34
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54GSDDE
Yüzde -8.84 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 617, 642 adet işlem
-
17:53PENGD
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 730, 667 adet işlem
-
17:52PAMEL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 108.30 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 863 adet işlem
-
17:51KUTPO
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 153 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 2, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 37 altında . İşlem hacmi 44, 234.00 milyon TL de