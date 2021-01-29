***JCRAV* *NETAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.01.2021 09:00
***JCRAV******NETAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Netaş Telekomünikasyon A.Ş ve konsolide yapısını yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘BBB- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘A-3 (Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise JCR-ER'ın ulusal-küresel derecelendirme eşleştirme metodolojisi çerçevesinde ‘BB+/Negatif' olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905771
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
18:008,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
18:00438,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,72
|Açılış
|: 438,15
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
438,40
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3749
|% 0,55
|
|Euro
|8,9147
|8,9273
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0909
|10,1415
|% 0,49
|
|Frank
|8,2692
|8,3190
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% 0,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|2,85
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-0,01
|