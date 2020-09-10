***JCRAV* *NETLG*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.09.2020 15:30
***JCRAV******NETLG*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [NETLG]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. (Netlog Grubu ya da Şirket)'nin Konsolide Yapısı'nı ve Potansiyel Tahvil İhracına İlişkin Nakit Akımları'nın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A (Trk)' olarak yukarı yönlü revize etti, nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak belirledi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874418
BIST
15:361.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:367,4569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
15:368,8711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0333
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:36469,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 468,98
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:36
|GLRYH
|17,82
|170.859.401
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|508.949
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|PKENT
|1.097,80
|1.448.976
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.276.580.948
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.073.756
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|983.240.330
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|840.424.383
|% -9,83
|
|PETKM
|4,34
|2.132.636.310
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.276.580.948
|% -9,99
|
|GARAN
|6,89
|1.032.052.829
|% 1,92
|
|ZOREN
|2,81
|1.012.906.792
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|983.240.330
|% -9,92
|
|PETKM
|4,34
|2.132.636.310
|% -3,77
|
|ZOREN
|2,81
|1.012.906.792
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|317.936.937
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|293.940.634
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|840.424.383
|% -9,83
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4525
|7,4569
|% -0,37
|
|Euro
|8,8624
|8,8711
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,6296
|9,6779
|% -0,81
|
|Frank
|8,1916
|8,2410
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9828
|1,9927
|% -0,41
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|9,55
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-2,00
|
|Tam
|3.098
|3.177
|8,94
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|4,33
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,45
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:50FONET
Yüzde 9.17 oranında artışla 11.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 532, 993 adet işlem
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15:49YONGA
Yüzde 9.98 oranında artışla 55.65 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 288 adet işlem
-
15:48XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 13, 992.00 milyon TL de
-
15:48HUBVC
Yüzde 6.49 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 388, 173 adet işlem
-
15:46ALBRK
Yüzde 4.11 oranında artışla 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 833, 436 adet işlem