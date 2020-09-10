***JCRAV* *NETLG*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******NETLG*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [NETLG]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. (Netlog Grubu ya da Şirket)'nin Konsolide Yapısı'nı ve Potansiyel Tahvil İhracına İlişkin Nakit Akımları'nın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A (Trk)' olarak yukarı yönlü revize etti, nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak belirledihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874418BIST