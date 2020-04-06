***JCRAV* *NRBNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.04.2020 15:59
***JCRAV******NRBNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
"Nurol Yatırım Bankası A.Ş." 'yi periyodik gözden geçirme sürecinde, ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘AA (Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1 (Trk)' olarak ‘Stabil' not görünümleri ile beraber teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-' olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağı sütunda gösterilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835211
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0546
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05362,15
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 11,58
|Açılış
|: 362,15
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
362,46
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3252
|8,3670
|% 1,06
|
|Frank
|6,9098
|6,9514
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7996
|1,8086
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|41,10
|
|Altın Gr.
|362
|362
|11,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,99
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|0,14
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-0,98
|
Seans Raporu
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17:59TSPOR
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