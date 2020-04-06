***JCRAV* *NRBNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******NRBNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [NRBNK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,"Nurol Yatırım Bankası A.Ş." 'yi periyodik gözden geçirme sürecinde, ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘AA (Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1 (Trk)' olarak ‘Stabil' not görünümleri ile beraber teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-' olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağı sütunda gösterilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835211BIST