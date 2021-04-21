***JCRAV* *NRBNK* *NYB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.04.2021 15:00
***JCRAV******NRBNK******NYB*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [NRBNK, NYB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930011
BIST
16:141.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
16:148,3176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1385
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
16:1410,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1389
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
16:14475,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,35
|Açılış
|: 475,23
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler16:14
|FORMT
|1,19
|10.017.605
|% 19,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.053.593
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.608.326
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|PKENT
|2.326,30
|1.236.858
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,40
|1.829.107
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|153.216.612
|% -9,80
|
|ANELE
|4,06
|85.349.898
|% -8,97
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,02
|1.271.953.377
|% 0,86
|
|KOZAL
|106,50
|698.376.780
|% 1,33
|
|EREGL
|17,90
|648.160.788
|% 0,34
|
|SASA
|44,92
|456.685.776
|% 0,72
|
|THYAO
|11,12
|399.347.986
|% 2,02
|
|GARAN
|7,02
|1.271.953.377
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,07
|301.461.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|247.963.491
|% -0,55
|
|TSKB
|1,20
|98.915.172
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,90
|204.285.359
|% -1,02
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3126
|8,3176
|% 1,69
|
|Euro
|10,0005
|10,0055
|% 1,41
|
|Sterlin
|11,4671
|11,5246
|% 0,93
|
|Frank
|9,0191
|9,0735
|% 1,49
|
|Riyal
|2,2048
|2,2158
|% 1,36
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-12,76
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|65,59
|65,59
|0,27
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:28ESCOM
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 806 adet işlem
-
16:27GLRYH
Yüzde 4.12 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 866, 670 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TAVHL, TTKOM
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 18 artarak (% 0.36 ) 1, 160
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, OSMEN, AYCES, GARFA, SEKUR, UMPAS, INTEM, AVGYO, SUMAS, KERVN