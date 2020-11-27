***JCRAV* *NTHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******NTHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [NTHOL]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Net Holding A.Ş. ve Konsolide Yapısı'nı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A (Trk)' düzeyinden ‘A- (Trk)'ye revize etmiştir ve söz konusu nota ilişkin görünümü ‘Negatif' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ‘BB' olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890258BIST