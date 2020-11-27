***JCRAV* *NTHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.11.2020 11:01
***JCRAV******NTHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Net Holding A.Ş. ve Konsolide Yapısı'nı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A (Trk)' düzeyinden ‘A- (Trk)'ye revize etmiştir ve söz konusu nota ilişkin görünümü ‘Negatif' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ‘BB' olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890258
BIST
13:491.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:497,8321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0396
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:499,3448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0432
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:49455,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,30
|Açılış
|: 455,76
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:49
|SAFKR
|13,87
|14.921.733
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.540.012
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.291.196
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,38
|1.821.584.313
|% 0,43
|
|KRDMD
|5,21
|1.282.340.908
|% 0,58
|
|PETKM
|4,22
|1.075.020.262
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,16
|1.044.038.507
|% 3,85
|
|GUBRF
|51,65
|935.979.737
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,16
|1.044.038.507
|% 3,85
|
|PETKM
|4,22
|1.075.020.262
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,21
|1.282.340.908
|% 0,58
|
|GARAN
|9,38
|1.821.584.313
|% 0,43
|
|TSKB
|2,55
|421.482.240
|% -4,49
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8289
|7,8321
|% -0,50
|
|Euro
|9,3361
|9,3448
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,4179
|10,4701
|% -0,58
|
|Frank
|8,6095
|8,6613
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% -0,42
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,92
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|-44,95
|
|Yarım
|1.450
|1.487
|-21,74
|
|Çeyrek
|727
|744
|-10,87
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,84
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,08
|48,08
|0,29
|