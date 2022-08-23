***JCRAV* *ODAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.08.2022 15:33
***JCRAV******ODAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ODAS]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057773
BIST
17:063.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -42,62
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.075
17:0618,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0540
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:0618,0405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0272
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
17:061.018,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.018,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:03
|HKTM
|17,71
|3.362.952
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.634.892
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|223.474.183
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.535.893
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|314,20
|55.300.783
|% -7,40
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,60
|9.413.904.950
|% 2,65
|
|ISCTR
|7,65
|4.712.178.553
|% -6,71
|
|YKBNK
|6,08
|3.789.311.907
|% -3,18
|
|AKBNK
|11,07
|3.237.224.502
|% -3,57
|
|GARAN
|23,26
|3.051.713.020
|% 0,78
|
|YKBNK
|6,08
|3.789.311.907
|% -3,18
|
|ISCTR
|7,65
|4.712.178.553
|% -6,71
|
|EKGYO
|3,86
|2.086.814.242
|% -2,77
|
|ALBRK
|2,36
|927.665.008
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,07
|3.237.224.502
|% -3,57
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1568
|18,1653
|% 0,31
|
|Euro
|18,0232
|18,0338
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,3096
|21,4165
|% -0,26
|
|Frank
|18,6891
|18,8017
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8174
|4,8415
|% 0,19
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,02
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-17,00
|
|Tam
|6.829
|6.877
|-39,00
|
|Yarım
|3.328
|3.362
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,37
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17ELITE
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 18.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 111, 659 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 3, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 60, 569.00 milyon TL de
-
17:16SANFM
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 16.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 811 adet işlem
-
17:15ISCTR
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 585, 061, 495 adet işlem
-
17:14CMBTN
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 314.20 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 506 adet işlem