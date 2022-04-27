***JCRAV* *OLMK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.04.2022 15:49
***JCRAV******OLMK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024242
BIST
16:382.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,00
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
16:3814,7768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0316
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:3815,5710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0555
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
16:38895,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,33
|Açılış
|: 896,06
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:38
|SKBNK
|1,21
|228.758.295
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.682.993
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.455.908
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.728.088
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|586.400.101
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.411.911
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|45.524.197
|% -8,52
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|THYAO
|40,96
|5.122.458.624
|% 1,14
|
|GARAN
|15,01
|1.919.902.117
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,03
|1.383.812.804
|% -1,31
|
|SISE
|17,91
|1.253.224.699
|% 0,51
|
|EREGL
|33,58
|1.233.751.662
|% -2,21
|
|ALBRK
|1,28
|490.650.723
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,70
|897.306.224
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,94
|1.190.627.402
|% -0,20
|
|SKBNK
|1,21
|228.758.295
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.383.812.804
|% -1,31
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7679
|14,7768
|% -0,21
|
|Euro
|15,5557
|15,5710
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,3067
|18,3985
|% -1,16
|
|Frank
|15,0909
|15,1818
|% -0,84
|
|Riyal
|3,9230
|3,9426
|% -0,33
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,97
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|5.972
|6.062
|-32,00
|
|Tam
|5.933
|6.081
|-46,00
|
|Yarım
|2.868
|2.942
|-22,26
|
|Çeyrek
|1.438
|1.471
|-11,13
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,16
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:52XU100
Endeks 2, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 29, 213.00 milyon TL de
-
16:51TTKOM
Yüzde -15.18 oranında düşüşle 10.56 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 112, 398 adet işlem
-
16:50BASGZ
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 381, 452 adet işlem
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 98 kaybederek (% -0.63 ) 2, 195
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, TATGD, EGGUB, GEDIK, UFUK, POLHO, SKBNK, BOSSA, CASA