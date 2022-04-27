Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***JCRAV* *OLMK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.04.2022 15:49
***JCRAV* *OLMK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***JCRAV******OLMK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [OLMK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024242


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:382.438
Değişim :  -0,53% |  -13,00
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.429
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKBNK 1,21 228.758.295 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.682.993 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.455.908 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
INVEO 32,88 12.728.088 % 9,97  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Dolar 14,7679 14,7768 % -0,21  
Euro 15,5557 15,5710 % -0,36  
Sterlin 18,3067 18,3985 % -1,16  
Frank 15,0909 15,1818 % -0,84  
Riyal 3,9230 3,9426 % -0,33  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 1,97  
Altın Gr. 895 895 -2,86  
Cumhuriyet 5.972 6.062 -32,00  
Tam 5.933 6.081 -46,00  
Yarım 2.868 2.942 -22,26  
Çeyrek 1.438 1.471 -11,13  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 -0,26  
Gümüş Gr. 10,92 10,93 -0,17  
B. Petrol 105 105 -0,16  
Seans Raporu 16:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru