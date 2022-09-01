***JCRAV* *ORMA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.09.2022 18:10
***JCRAV******ORMA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059399
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1779
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.005,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,70
|Açılış
|: 1.005,52
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.019
|% 10,00
|
|ORCAY
|26,42
|136.633.928
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.289
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|634.787.383
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.307.988
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.278.617
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.218.920
|% -9,92
|
|PENTA
|384,20
|74.225.394
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,00
|216.390.949
|% -6,22
|
|COSMO
|39,20
|2.129.127
|% -5,68
|
|YKBNK
|7,84
|9.238.756.610
|% 3,57
|
|GARAN
|24,36
|6.307.412.833
|% 7,22
|
|AKBNK
|13,03
|5.446.035.322
|% 9,96
|
|HALKB
|8,94
|4.906.321.251
|% 4,93
|
|THYAO
|71,75
|4.632.174.799
|% 0,91
|
|YKBNK
|7,84
|9.238.756.610
|% 3,57
|
|HALKB
|8,94
|4.906.321.251
|% 4,93
|
|EKGYO
|4,06
|2.162.419.973
|% 1,50
|
|ISCTR
|8,84
|4.253.931.398
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,29
|3.516.324.750
|% 8,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2143
|18,2199
|% 0,13
|
|Euro
|18,2716
|18,2855
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,0311
|21,1366
|% 0,45
|
|Frank
|18,5189
|18,6304
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8314
|4,8556
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|18,78
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|13,05
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.773
|6.832
|67,00
|
|Yarım
|3.300
|3.340
|33,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,25
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,27
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|2,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de