***JCRAV* *OYYAT*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.02.2021 15:30
***JCRAV******OYYAT*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [OYYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş." JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912888
BIST
15:471.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:477,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:478,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1394
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:47416,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,56
|Açılış
|: 416,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:47
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.451.869
|% -9,94
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|THYAO
|13,04
|1.420.648.619
|% 1,64
|
|KOZAL
|129,10
|1.317.387.056
|% -3,30
|
|SASA
|42,10
|1.287.381.847
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|203.993.185
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|378.608.435
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,35
|268.509.202
|% -1,46
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2355
|7,2384
|% 0,96
|
|Euro
|8,8574
|8,8656
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,2122
|10,2634
|% 1,05
|
|Frank
|7,9628
|8,0108
|% 1,11
|
|Riyal
|1,9256
|1,9353
|% 1,03
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,79
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|3,00
|
|Tam
|2.758
|2.827
|-1,02
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-0,50
|
|Çeyrek
|669
|684
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|