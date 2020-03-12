***JCRAV* *OYYAT* *OYA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.03.2020 15:26
***JCRAV******OYYAT******OYA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [OYYAT, OYA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono
İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek ‘A (Trk)' olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A+ (Trk)'ye yukarı yönlü revize etti ve söz konusu nota ilişkin
görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ülke not tavanı olan ‘BBB-‘ olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827472
BIST
15:5195.761
En Yüksek
|Değişim
|: -5,16%
|| -5.205,31
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.620
15:516,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0449
|Açılış
|: 6,2560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:517,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:51324,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,62
|Açılış
|: 324,04
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.166.543
|% 20,00
|
|SELEC
|8,85
|142.924.307
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.294.440
|% 19,83
|
|LKMNH
|8,44
|134.281.302
|% 19,72
|
|VKING
|3,91
|8.117.164
|% 15,00
|
|TIRE
|4,08
|31.807.386
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|165.756.814
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.454.306
|% -20,00
|
|RYGYO
|4,27
|25.939.192
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|43.041.560
|% -19,86
|
|THYAO
|8,84
|457.028.100
|% -8,01
|
|BIMAS
|53,60
|167.662.956
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,44
|165.756.814
|% -20,00
|
|ODAS
|1,38
|158.444.656
|% -14,29
|
|YKBNK
|2,17
|146.751.613
|% -5,65
|
|IHLGM
|0,96
|140.239.634
|% -14,29
|
|ODAS
|1,38
|158.444.656
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,76
|64.607.589
|% -17,39
|
|EKGYO
|1,17
|91.862.841
|% -5,65
|
|ADESE
|1,20
|91.953.935
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9162
|7,9559
|% -0,29
|
|Frank
|6,6537
|6,6938
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6617
|1,6700
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|-26,00
|
|Altın Gr.
|324
|325
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.144
|2.199
|-35,24
|
|Yarım
|1.036
|1.064
|-17,04
|
|Çeyrek
|520
|532
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|16,03
|16,07
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,10
|
|B. Petrol
|33,67
|33,67
|-2,12
|
Seans Raporu
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16:01KOZAL
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15:58LOGO
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