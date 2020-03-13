***JCRAV* *OZKGY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.03.2020 15:19
***JCRAV******OZKGY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating ile Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında 26 Aralık 2018 tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi, firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828717
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3241
En Düşük
6,2512
18:056,9992
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0737
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05313,10
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -7,26
|Açılış
|: 313,10
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
312,69
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8560
|7,8954
|% -0,69
|
|Frank
|6,6032
|6,6430
|% -0,90
|
|Riyal
|1,6782
|1,6866
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.535
|1.535
|-41,69
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-6,63
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,78
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,00
|-0,21
|
|B. Petrol
|33,18
|33,18
|-0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
-
17:58KATMR
Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 757 adet işlem
-
17:57SODA
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS