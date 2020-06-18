***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.06.2020 10:00
***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
"Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" 'nun yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin derecelendirmesi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirilmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA- (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel para notu ise Türkiye'nin ülke notu ile sınırlandırılmak kaydıyla "BB+" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851758
BIST
10:37111.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.046,29
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.003
En Düşük
111.117
10:376,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8599
En Düşük
6,8330
10:377,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
10:37380,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,82
|Açılış
|: 380,85
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|9,58
|3.654.229
|% 9,99
|
|BAYRK
|9,26
|7.809.634
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|157.033.249
|% 9,97
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|GLRYH
|16,12
|25.827.417
|% -6,50
|
|RTALB
|38,08
|59.600.591
|% -4,99
|
|DAGHL
|8,77
|979.711
|% -4,36
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|TCELL
|15,60
|284.486.717
|% 5,69
|
|TSPOR
|8,05
|157.033.249
|% 9,97
|
|EKGYO
|1,92
|156.189.537
|% 1,05
|
|ASELS
|31,96
|142.834.008
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,38
|135.564.600
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,38
|135.564.600
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|156.189.537
|% 1,05
|
|KRDMD
|2,83
|120.761.092
|% 1,43
|
|IEYHO
|0,86
|35.340.638
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,65
|61.832.317
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5646
|8,6076
|% -0,03
|
|Frank
|7,1900
|7,2334
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-0,44
|
|Altın Gr.
|380
|381
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.489
|2,20
|
|Tam
|2.541
|2.554
|2,30
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|40,83
|40,83
|0,12
|