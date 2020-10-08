***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [PBT, PBTR]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" 'nun yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin derecelendirmesi JCR Eurasia Rating tarafından, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA- (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel para notu ise Türkiye'nin ülke notu ile sınırlandırılmak kaydıyla "BB+" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879706BIST