***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.10.2020 11:29
***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
"Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" 'nun yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin derecelendirmesi JCR Eurasia Rating tarafından, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA- (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel para notu ise Türkiye'nin ülke notu ile sınırlandırılmak kaydıyla "BB+" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879706
BIST
11:241.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:247,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:249,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:24482,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,30
|Açılış
|: 482,86
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:24
|PRZMA
|6,05
|17.762.638
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.288.371
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.493
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|1.233.331
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|409.899
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|13.127.517
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,74
|640.241.181
|% 0,75
|
|ASELS
|18,09
|471.916.656
|% -2,53
|
|TKNSA
|9,08
|324.048.468
|% -6,78
|
|GARAN
|6,97
|295.135.549
|% -0,57
|
|ODAS
|3,19
|243.873.141
|% -1,24
|
|SISE
|6,74
|640.241.181
|% 0,75
|
|YGYO
|1,18
|88.545.815
|% 7,27
|
|ODAS
|3,19
|243.873.141
|% -1,24
|
|SKBNK
|1,68
|109.681.635
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|156.602.740
|% 0,00
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9263
|7,9337
|% 0,66
|
|Euro
|9,3296
|9,3440
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,2651
|10,3166
|% 1,08
|
|Frank
|8,6208
|8,6727
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1099
|2,1205
|% 0,68
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,75
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,61
|