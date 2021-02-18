***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.02.2021 10:30
***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Pasha Yatırım Bankası A.Ş
Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" 'nun yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin JCR Eurasia Rating tarafından, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA- (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel para notu ise Türkiye'nin ülke notu ile sınırlandırılmak kaydıyla "BB+" olarak belirlenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910750
BIST
12:381.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.559
En Düşük
1.548
12:386,9563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:388,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:38399,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,43
|Açılış
|: 399,96
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:38
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.893.239
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.827.008
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,13
|37.489.453
|% -6,98
|
|UMPAS
|1,97
|90.868
|% -6,19
|
|KONTR
|92,75
|40.882.020
|% -6,12
|
|HALKB
|6,01
|2.578.615.670
|% 4,16
|
|SASA
|48,52
|1.294.383.580
|% 7,16
|
|THYAO
|12,52
|858.975.614
|% 2,62
|
|KOZAL
|144,80
|821.651.851
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|785.046.554
|% -0,88
|
|HALKB
|6,01
|2.578.615.670
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|785.046.554
|% -0,88
|
|PETKM
|5,20
|531.166.958
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,49
|214.610.759
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,48
|128.360.812
|% -0,67
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9538
|6,9563
|% -0,14
|
|Euro
|8,4025
|8,4091
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6602
|9,7087
|% 0,36
|
|Frank
|7,7310
|7,7776
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8509
|1,8602
|% -0,01
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,50
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.665
|2.706
|-1,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-7,06
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,42
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,25
|