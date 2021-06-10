***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.06.2021 11:15
***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941655
BIST
14:231.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:238,3933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:2310,1948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0828
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:23509,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,54
|Açılış
|: 509,94
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:23
|OYYAT
|22,54
|148.941.974
|% 9,95
|
|EUKYO
|5,83
|2.459.892
|% 7,76
|
|BMSCH
|5,90
|96.403.257
|% 6,69
|
|AYES
|20,08
|481.504
|% 6,36
|
|BOBET
|5,14
|320.703.232
|% 5,54
|
|TKURU
|162,00
|4.291.320
|% -7,53
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|YAPRK
|33,88
|4.668.124
|% -7,03
|
|ATATP
|29,52
|62.734.750
|% -6,64
|
|SNKRN
|31,00
|279.937
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,15
|332.525.614
|% -0,46
|
|BOBET
|5,14
|320.703.232
|% 5,54
|
|KOZAL
|126,60
|295.154.914
|% -1,40
|
|ZRGYO
|1,64
|218.623.956
|% 1,23
|
|OYYAT
|22,54
|148.941.974
|% 9,95
|
|EKGYO
|2,15
|332.525.614
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,64
|218.623.956
|% 1,23
|
|BOBET
|5,14
|320.703.232
|% 5,54
|
|IHLGM
|1,23
|35.750.716
|% -1,60
|
|ALBRK
|1,63
|43.244.455
|% 0,62
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3915
|8,3933
|% -0,41
|
|Euro
|10,1884
|10,1948
|% -0,81
|
|Sterlin
|11,8579
|11,9173
|% -0,46
|
|Frank
|9,3301
|9,3863
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2326
|2,2438
|% -0,36
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,27
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.368
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|-31,49
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-15,23
|
|Çeyrek
|814
|833
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,27
|