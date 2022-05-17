***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.05.2022 14:59
***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030842
BIST
16:452.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -7,91
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:4515,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0775
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:4516,8070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0498
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:45932,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,79
|Açılış
|: 932,19
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ORCAY
|21,90
|132.595.061
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.512.611
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.940.734
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.955.326
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.405.612
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,64
|18.140.822
|% -9,96
|
|SMRTG
|22,62
|144.465.129
|% -9,30
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|OYAYO
|8,20
|4.716.616
|% -6,92
|
|OZRDN
|10,35
|3.732.754
|% -6,67
|
|THYAO
|42,32
|4.025.416.152
|% 0,57
|
|SISE
|19,95
|1.912.836.614
|% 0,20
|
|GARAN
|15,03
|1.638.832.475
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,32
|1.278.290.075
|% 1,41
|
|SAHOL
|19,43
|1.185.841.929
|% 0,05
|
|YKBNK
|4,32
|1.278.290.075
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,61
|635.758.882
|% -0,76
|
|AKBNK
|8,02
|1.131.475.430
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,17
|161.506.869
|% 0,00
|
|GARAN
|15,03
|1.638.832.475
|% 0,40
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,79
|
|Altın Gr.
|931
|931
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.344
|51,97
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|25,14
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,93
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 27 kaybederek (% -0.27 ) 2, 644
-
16:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 26, 562.00 milyon TL de
-
16:56ULUUN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 603, 440 adet işlem
-
16:55LKMNH
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 16.69 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 778 adet işlem
-
16:54OYAKC
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 10.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 787, 916 adet işlem