***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [PBTR, PBT]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR AVRASYA DERECELENDİRME A:Ş:Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi22/03/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi22/03/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi08/06/2020AçıklamaJCR Eurasia Rating, PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin (Banka) SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (9,20), görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir. Banka'nın dört ana bölümden, geçen yıl ve bu yıl aldığı uyum notları ekteki PDF dosyasındadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849792BIST