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***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

08.06.2020 10:59
GÜNCEL HABERLER



***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [PBTR, PBT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A:Ş:
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/03/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/03/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/06/2020
Açıklama

JCR Eurasia Rating, PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin (Banka) SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (9,20), görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir. Banka'nın dört ana bölümden, geçen yıl ve bu yıl aldığı uyum notları ekteki PDF dosyasındadır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849792


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Riyal 1,8005 1,8096 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.693 7,58  
Altın Gr. 369 369 2,40  
Cumhuriyet 2.395 2.430 -17,20  
Tam 2.465 2.508 -10,40  
Yarım 1.203 1.219 -10,50  
Çeyrek 602 609 -5,30  
Gümüş.Ons 17,58 17,62 0,18  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,04  
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