***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.06.2020 10:59
***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBTR, PBT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A:Ş:
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/03/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/03/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/06/2020
Açıklama
JCR Eurasia Rating, PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin (Banka) SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (9,20), görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir. Banka'nın dört ana bölümden, geçen yıl ve bu yıl aldığı uyum notları ekteki PDF dosyasındadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849792
BIST
10:45110.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 702,08
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.767
En Düşük
110.157
10:456,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7970
|
6,7823
En Düşük
6,7485
10:457,6631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6700
|
7,6861
En Düşük
7,6183
10:45368,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,14
|Açılış
|: 368,94
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|45.728.047
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|984.818
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.414.201
|% 9,98
|
|EGCEY
|1,22
|176.078
|% 9,91
|
|GLRYH
|8,88
|1.823.100
|% 9,90
|
|TKURU
|15,30
|17.090
|% -10,00
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|GARAN
|8,35
|345.883.365
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,70
|285.169.542
|% 3,66
|
|THYAO
|12,82
|263.782.477
|% 0,79
|
|GSRAY
|3,63
|213.186.112
|% 4,01
|
|TUPRS
|91,05
|178.408.364
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,70
|285.169.542
|% 3,66
|
|GSRAY
|3,63
|213.186.112
|% 4,01
|
|GARAN
|8,35
|345.883.365
|% 0,72
|
|GSDHO
|1,84
|55.497.291
|% 2,22
|
|IHLGM
|1,33
|38.202.930
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5839
|8,6269
|% 0,46
|
|Frank
|7,0130
|7,0552
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8005
|1,8096
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|7,58
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.430
|-17,20
|
|Tam
|2.465
|2.508
|-10,40
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-10,50
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|0,54
|