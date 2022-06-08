***JCRAV* *PBT* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.06.2022 15:58
***JCRAV******PBT******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/03/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/03/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/06/2022
Açıklama
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,07 9,19 9,3 9,37 9,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035781
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0516,9422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1840
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
16,7606
18:0518,3195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0743
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
17,9170
18:051.008,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,64
|Açılış
|: 1.008,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
994,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9080
|16,9422
|% -1,07
|
|Euro
|18,1492
|18,3195
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,1570
|21,2631
|% -1,17
|
|Frank
|17,2489
|17,3529
|% -1,06
|
|Riyal
|4,5051
|4,5277
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,69
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-13,05
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,28
|
|B. Petrol
|124
|124
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
-
17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem