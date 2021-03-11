***JCRAV* *PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.03.2021 13:30
***JCRAV******PBTR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Pasha Yatırım Bankası A.Ş." Maygold Varlık Finansmanı Fonu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917237
BIST
13:321.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:327,4558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:328,9323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0237
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:32415,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 415,89
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:32
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.256.331
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.478.642
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|35.965.800
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.910.194
|% -9,95
|
|PKENT
|2.302,90
|11.393.066
|% -8,22
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,10
|119.141.562
|% -6,50
|
|IZMDC
|2,88
|174.428.640
|% -6,49
|
|SASA
|48,82
|1.327.440.266
|% 5,08
|
|SISE
|7,79
|727.287.132
|% 1,30
|
|KOZAL
|129,80
|595.862.446
|% 0,62
|
|GARAN
|9,15
|459.797.555
|% -0,22
|
|TCELL
|16,75
|412.508.869
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,40
|401.678.807
|% 0,84
|
|SISE
|7,79
|727.287.132
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,47
|241.068.058
|% 2,66
|
|TSKB
|1,72
|119.685.581
|% 0,58
|
|PETKM
|6,24
|396.037.873
|% 0,16
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4521
|7,4558
|% -0,65
|
|Euro
|8,9275
|8,9323
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,3702
|10,4223
|% -0,37
|
|Frank
|8,0254
|8,0737
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9812
|1,9912
|% -0,52
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,81
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|-6,00
|
|Tam
|2.746
|2.817
|-7,64
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-3,69
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|1,01
|