***JCRAV* *SARKY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.04.2022 14:49
***JCRAV******SARKY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SARKY]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025509
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0486
|Açılış
|: 107,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 107,1400
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,7004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0403
|Açılış
|: 21,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,6700
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:0510,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,17
|Açılış
|: 10,72
|
|Önceki Kapanış
|: 10,89
|
10,93
En Düşük
10,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8824
|14,8983
|% 0,33
|
|Euro
|15,6668
|15,7004
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,5610
|18,6541
|% -0,29
|
|Frank
|15,1755
|15,2669
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9557
|3,9756
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-35,16
|
|Altın Gr.
|890
|891
|-15,14
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:34
PRKAB, TSGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
LIDER, ACSEL, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
ETILR, ARSAN, PSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
BASGZ, ENJSA, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:04
EGSER, SERVE, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında