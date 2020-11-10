***JCRAV* *SARTN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.11.2020 15:01
***JCRAV******SARTN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SARTN]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JClaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (‘Sarten', ‘Firma') konsolide finansal yapısı ile Tahvil İhraçlarının periyodik gözden geçirilmesi sürecinde Firmayı yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A (Trk)' dan ‘A+(Trk)' seviyesine yükseltti, nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887755
BIST
16:301.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.242
En Düşük
1.219
16:308,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1640
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:309,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1871
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:30496,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 13,44
|Açılış
|: 496,45
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ALCAR
|154,00
|43.576.621
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.248.281
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.898.131
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.034.834
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|TCELL
|15,42
|1.593.936.004
|% -5,75
|
|PGSUS
|53,40
|1.487.999.414
|% 9,92
|
|TUPRS
|84,60
|1.082.130.495
|% 2,79
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|YKBNK
|2,50
|911.272.888
|% 1,21
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,87
|556.961.618
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,61
|902.764.320
|% 3,74
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1951
|8,2043
|% 1,89
|
|Euro
|9,6708
|9,6845
|% 1,78
|
|Sterlin
|10,8621
|10,9166
|% 2,82
|
|Frank
|8,9456
|8,9995
|% 1,93
|
|Riyal
|2,1874
|2,1983
|% 2,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|8,78
|
|Altın Gr.
|498
|498
|14,89
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.295
|3.380
|34,14
|
|Yarım
|1.592
|1.635
|16,52
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,29
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:39VANGD
Yüzde 5.83 oranında artışla 11.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 258, 763 adet işlem
-
16:38PGSUS
Yüzde 9.92 oranında artışla 53.40 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 130, 953 adet işlem
-
16:37EUKYO
Yüzde 8.95 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 534 adet işlem
-
16:36MARTI
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 892, 940 adet işlem
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, ARCLK, TTKOM