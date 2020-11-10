***JCRAV* *SARTN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******SARTN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [SARTN]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJClaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (‘Sarten', ‘Firma') konsolide finansal yapısı ile Tahvil İhraçlarının periyodik gözden geçirilmesi sürecinde Firmayı yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A (Trk)' dan ‘A+(Trk)' seviyesine yükseltti, nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak belirledi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887755BIST