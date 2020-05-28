***JCRAV* *SEKFK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******SEKFK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,"Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısını" gözden geçirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB (Trk), Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-3 (Trk)' olarak aşağı yönlü revize etmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notuna ilişkin görünümünü ‘Stabil' olarak belirlemiş ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘B-' seviyesine çekmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847284BIST