***JCRAV* *SEKFK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.04.2021 12:00
***JCRAV******SEKFK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kredi Derecelendirme İptali.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928741
BIST
13:461.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:468,0579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1121
En Düşük
8,0020
13:469,6671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0609
|Açılış
|: 9,6400
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|Önceki Kapanış
|: 9,6400
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9,7085
En Düşük
9,5724
13:46459,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,62
|Açılış
|: 459,91
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|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,44
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:44
|QUAGR
|29,12
|185.664.803
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|3.881.198
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,32
|7.315.084
|% -47,55
|
|PEKGY
|1,80
|10.274.009
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.771.026
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|LUKSK
|67,10
|7.961.228
|% -8,83
|
|GARAN
|7,32
|906.992.842
|% 0,14
|
|EREGL
|17,85
|573.061.917
|% -1,00
|
|ODAS
|3,50
|427.645.976
|% -4,89
|
|TUREX
|15,85
|404.131.544
|% -8,80
|
|PETKM
|6,34
|323.429.017
|% -1,09
|
|GARAN
|7,32
|906.992.842
|% 0,14
|
|ODAS
|3,50
|427.645.976
|% -4,89
|
|YKBNK
|2,16
|203.548.099
|% -2,26
|
|TSKB
|1,31
|105.254.864
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,20
|192.306.982
|% 0,63
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0536
|8,0585
|% 0,64
|
|Euro
|9,6578
|9,6653
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,0702
|11,1257
|% 0,58
|
|Frank
|8,7308
|8,7834
|% 0,92
|
|Riyal
|2,1412
|2,1519
|% 0,55
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|11,11
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,45
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|67,09
|67,09
|0,15
|