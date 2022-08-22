***JCRAV* *SISE*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.08.2022 18:15
***JCRAV******SISE*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057612
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0530
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1456
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.020,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,96
|Açılış
|: 1.020,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|64.946.815
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.366
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.592
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.988.855
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.602.969
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|33.993.246
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.353.025
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|375.739
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.125.595
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.578.298.697
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.501.164.533
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.243.640.247
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.285.417.605
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.211.937.839
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.501.164.533
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.285.417.605
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.578.298.697
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.534.543
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.470.483
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1087
|18,1182
|% 0,29
|
|Euro
|18,1052
|18,1243
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,4147
|21,5221
|% 1,15
|
|Frank
|18,7505
|18,8635
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8085
|4,8326
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|15,45
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|11,76
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.848
|6.917
|35,00
|
|Yarım
|3.337
|3.382
|17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,39
|