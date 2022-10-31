***JCRAV* *SKBNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.10.2022 15:17
***JCRAV******SKBNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SKBNK]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6589
En Düşük
18,5879
18:0518,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1364
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5400
En Düşük
18,3744
18:05980,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,78
|Açılış
|: 980,65
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
981,74
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6153
|18,6346
|% 0,15
|
|Euro
|18,4535
|18,5400
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,3617
|21,4689
|% 0,48
|
|Frank
|18,5355
|18,6471
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9386
|4,9633
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|5,73
|
|Altın Gr.
|980
|981
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.602
|6.668
|17,00
|
|Yarım
|3.217
|3.258
|9,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.628
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,18
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de