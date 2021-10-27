***JCRAV* *SKBNK* *SEK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.10.2021 15:30
***JCRAV******SKBNK******SEK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SKBNK, SEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şekerbank T.A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972797
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0455
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1118
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35551,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,78
|Açılış
|: 551,74
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5267
|9,5335
|% 0,56
|
|Euro
|11,1214
|11,1377
|% 1,00
|
|Sterlin
|13,1083
|13,1740
|% 0,90
|
|Frank
|10,3993
|10,4620
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5316
|2,5443
|% 0,42
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|6,83
|
|Altın Gr.
|552
|553
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,06
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:56
DOBUR, AKFGY, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
TIRE, KTSKR, GOODY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
ATATP, EGSER, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
DIRIT, ZRGYO, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
KTSKR, GOODY, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında