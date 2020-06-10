***JCRAV* *SMRFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.06.2020 12:59
***JCRAV******SMRFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SMRFA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş.'nin periyodik kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB+ (Trk)' ve ‘A-2 (Trk)' olarak ‘Stabil' görünümleri ile teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ‘B' olarak teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850476
BIST
14:17109.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 684,47
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
14:176,7950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7758
14:177,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
14:17375,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,77
|Açılış
|: 375,35
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|DAGHL
|9,60
|2.131.066
|% 9,97
|
|RTALB
|24,92
|3.790.506
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|59.142.102
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.552.590
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|DARDL
|10,95
|913.214
|% -4,28
|
|EKGYO
|1,97
|1.004.339.715
|% 5,35
|
|ASELS
|32,30
|674.007.888
|% 2,09
|
|GARAN
|8,22
|560.468.264
|% 0,49
|
|GUSGR
|4,03
|452.351.198
|% 9,81
|
|IHLGM
|1,52
|394.699.340
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,97
|1.004.339.715
|% 5,35
|
|IHLGM
|1,52
|394.699.340
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|151.777.442
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,93
|286.582.664
|% 6,04
|
|GUSGR
|4,03
|452.351.198
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6447
|8,6880
|% 0,27
|
|Frank
|7,1494
|7,1925
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8040
|1,8131
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|6,05
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.494
|2.532
|4,00
|
|Tam
|2.502
|2.527
|-0,50
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,60
|
|Çeyrek
|611
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|-0,87
|