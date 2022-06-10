***JCRAV* *SMRFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.06.2022 15:17
***JCRAV******SMRFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SMRFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuruluşumuz tarafından Sümer Faktoring A.Ş. için sehven 06.10.2022 tarihli olarak gönderilen bildirim formu 10.06.2022 tarihi olarak güncellenmiştir.
Güncel tarihli Sümer Faktoring A.Ş. derecelendirme notlarına ilişkin bilgilere PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036707
BIST
15:522.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,38
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:5217,0799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0377
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:5218,0256
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,2309
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:521.012,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.012,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler15:52
|MAVI
|47,30
|87.289.123
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.700.852
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.445.610
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.346.873
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.328.407
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.781.048
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.587.431
|% -9,93
|
|DARDL
|3,60
|158.246.265
|% -7,22
|
|MAGEN
|12,61
|94.649.986
|% -5,97
|
|DOCO
|1.563,10
|26.632.627
|% -4,69
|
|THYAO
|47,64
|4.201.582.073
|% -1,45
|
|SISE
|22,58
|1.462.881.074
|% -1,66
|
|AKBNK
|8,60
|1.423.819.509
|% 2,75
|
|YKBNK
|4,80
|1.278.944.731
|% 3,23
|
|GARAN
|15,41
|1.200.381.051
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,80
|1.278.944.731
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,64
|601.239.208
|% -1,49
|
|DOHOL
|4,15
|751.321.140
|% -0,24
|
|AKBNK
|8,60
|1.423.819.509
|% 2,75
|
|TSKB
|2,43
|322.505.772
|% 1,67
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0200
|17,0799
|% -0,22
|
|Euro
|17,9346
|18,0256
|% -1,26
|
|Sterlin
|21,0956
|21,2014
|% -1,34
|
|Frank
|17,2434
|17,3473
|% -1,12
|
|Riyal
|4,5298
|4,5525
|% -0,68
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,10
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-19,42
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.748
|-146,00
|
|Tam
|6.616
|6.786
|-142,77
|
|Yarım
|3.198
|3.283
|-69,06
|
|Çeyrek
|1.604
|1.641
|-34,54
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,24
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,74
|
Seans Raporu
15:52
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16:06HEKTS
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Yüzde -5.97 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 220, 273 adet işlem
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16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 71 kaybederek (% -0.16 ) 2, 304
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16:03
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16:03
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