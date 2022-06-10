***JCRAV* *SMRFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******SMRFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [SMRFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuruluşumuz tarafından Sümer Faktoring A.Ş. için sehven 06.10.2022 tarihli olarak gönderilen bildirim formu 10.06.2022 tarihi olarak güncellenmiştir.Güncel tarihli Sümer Faktoring A.Ş. derecelendirme notlarına ilişkin bilgilere PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036707BIST