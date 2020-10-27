***JCRAV* *SMRVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.10.2020 11:44
***JCRAV******SMRVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SMRVA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'yi ve ‘'Potansiyel Tahvil İhraçlarını'' ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-1 (Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884276
BIST
12:081.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:088,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0798
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:089,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:08498,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,34
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:08
|GLRYH
|17,49
|21.345.398
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.634.415
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.446.385
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|GARAN
|6,86
|445.605.391
|% 1,33
|
|SISE
|6,41
|441.279.880
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|365.157.915
|% 0,41
|
|DEVA
|24,26
|296.150.631
|% -1,78
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,77
|281.394.493
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,68
|186.589.502
|% 0,00
|
|ODAS
|2,97
|266.765.761
|% 2,41
|
|KRDMD
|3,28
|285.133.310
|% -1,50
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1592
|8,1632
|% 0,99
|
|Euro
|9,6390
|9,6452
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5868
|10,6399
|% 0,86
|
|Frank
|8,9485
|9,0024
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1692
|2,1801
|% 0,94
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,58
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|21,46
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|10,39
|
|Çeyrek
|796
|814
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,07
|41,07
|0,24
|
Seans Raporu
12:08
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-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 58 artarak (% 0.28 ) 1, 261
-
12:20XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 7, 882.00 milyon TL de
-
12:19OSMEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 634 adet işlem
-
12:18KONTR
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 049 adet işlem
-
12:17ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 015, 867 adet işlem