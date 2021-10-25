***JCRAV* *SMRVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.10.2021 14:00
***JCRAV******SMRVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SMRVA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972157
BIST
17:431.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,63
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:439,5394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0451
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
17:4311,0670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0702
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
17:43547,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -9,46
|Açılış
|: 547,49
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler17:41
|SELVA
|9,02
|35.411.209
|% 10,00
|
|AKMGY
|40,06
|2.938.917
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.855.462
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.618.289
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|313.894.788
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,06
|371.307.971
|% -6,04
|
|HUBVC
|10,06
|27.851.205
|% -5,72
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ZOREN
|1,64
|105.290.493
|% -4,65
|
|BTCIM
|15,26
|18.901.876
|% -4,63
|
|GARAN
|9,22
|2.350.141.069
|% 1,54
|
|GUBRF
|68,55
|1.366.654.605
|% 6,03
|
|THYAO
|14,72
|1.233.186.226
|% 3,08
|
|TUPRS
|140,00
|866.867.414
|% -1,27
|
|EREGL
|19,95
|790.047.684
|% 1,63
|
|GARAN
|9,22
|2.350.141.069
|% 1,54
|
|ODAS
|1,41
|231.987.015
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,58
|383.446.801
|% -0,39
|
|PETKM
|6,54
|740.378.227
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,97
|212.435.080
|% 0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5352
|9,5389
|% -0,48
|
|Euro
|11,0594
|11,0680
|% -0,62
|
|Sterlin
|13,0986
|13,1643
|% -0,39
|
|Frank
|10,3095
|10,3716
|% -0,64
|
|Riyal
|2,5318
|2,5445
|% -0,60
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-21,19
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-10,76
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,25
|
|B. Petrol
|85,40
|85,40
|0,23
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PETKM, TTKOM
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 49 artarak (% 0.87 ) 1, 326
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, HEDEF, MERIT, ISGSY, SELVA, TSPOR, ERBOS, ARMDA, AKMGY