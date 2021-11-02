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***JCRAV* *STK* *TRMNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

02.11.2021 12:00



***JCRAV******STK******TRMNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [STK, TRMNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973924


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IHAAS 5,06 27.390.721 % 10,00  
TUREX 13,35 76.848.424 % 9,97  
ALBRK 1,92 100.760.593 % 9,71  
DOBUR 70,30 40.979.947 % 9,16  
PRKAB 24,46 164.319.275 % 8,90  
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Frank 10,5760 10,6397 % 1,14  
Riyal 2,5704 2,5833 % 0,71  
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Altın Ons 1.784 1.785 -3,17  
Altın Gr. 555 556 3,53  
Cumhuriyet 3.674 3.730 44,00  
Tam 3.655 3.747 40,02  
Yarım 1.767 1.812 19,35  
Çeyrek 886 906 9,68  
Gümüş.Ons 23,58 23,62 0,06  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,08  
B. Petrol 83,16 83,16 -1,56  
Seans Raporu 14:31
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