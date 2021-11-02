***JCRAV* *STK* *TRMNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.11.2021 12:00
***JCRAV******STK******TRMNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [STK, TRMNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973924
BIST
14:311.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:319,6759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0735
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:3111,2243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1010
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:31555,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,17
|Açılış
|: 555,59
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:31
|IHAAS
|5,06
|27.390.721
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.848.424
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|100.760.593
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,30
|40.979.947
|% 9,16
|
|PRKAB
|24,46
|164.319.275
|% 8,90
|
|CANTE
|12,92
|99.247.587
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.156.011
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.682.319
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.221.892
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.889.384
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|2.961.484.474
|% 0,00
|
|THYAO
|15,44
|1.449.380.426
|% -0,32
|
|SISE
|8,73
|981.550.476
|% 1,28
|
|TSPOR
|5,09
|881.512.685
|% -5,21
|
|YKBNK
|2,82
|796.335.626
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,97
|699.541.780
|% -2,96
|
|GARAN
|10,16
|2.961.484.474
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|796.335.626
|% -0,35
|
|TSKB
|1,39
|269.023.498
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|881.512.685
|% -5,21
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6721
|9,6759
|% 0,77
|
|Euro
|11,2092
|11,2243
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,1437
|13,2096
|% 0,83
|
|Frank
|10,5760
|10,6397
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5704
|2,5833
|% 0,71
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-3,17
|
|Altın Gr.
|555
|556
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.674
|3.730
|44,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|40,02
|
|Yarım
|1.767
|1.812
|19,35
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,68
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|-1,56
|