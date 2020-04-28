***JCRAV* *SZUKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.04.2020 14:00
***JCRAV******SZUKI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SZUKI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating ile Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. arasında 8 Haziran 2018 tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi, firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840752
BIST
15:44101.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 402,58
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:446,9996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9996
En Düşük
6,9799
15:447,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0462
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:44385,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 385,05
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|46.716.015
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.130.541
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.948.013
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,26
|780.266.797
|% 2,94
|
|GARAN
|8,47
|711.071.653
|% 1,32
|
|THYAO
|10,83
|541.905.624
|% 0,09
|
|ASELS
|27,50
|411.857.495
|% 0,07
|
|ODAS
|1,72
|305.798.236
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|305.798.236
|% 3,61
|
|ECILC
|5,26
|780.266.797
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,12
|180.793.355
|% 0,00
|
|GARAN
|8,47
|711.071.653
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|195.903.544
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7235
|8,7672
|% 0,76
|
|Frank
|7,1677
|7,2109
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-1,06
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,60
|
|Tam
|2.530
|2.584
|-2,70
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,30
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,05
|23,05
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, ARCLK, TOASO
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 61 artarak (% 0.32 ) 95, 243
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, RODRG, TKURU, MNDRS, TACTR, ALYAG, BRKO, IZTAR, EGCYH, EGCEY
-
15:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, BMELK, YBTAS
-
15:59
BSOKE, POLTK, BOSSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında